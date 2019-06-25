شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: الكشف عن المخدرات لـ15 ألف موظف خلال أسبوعين.. ونسبة التعاطي 1% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس محلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الوزارة طرحت نموذج فني مميز خلال شهر رمضان الماضي وهو نموذج مسرح وسينما الشارع، وتناول هذا العام قضيتين، وهما: أولاً قضية الوقاية من أضرار المخدرات وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطي المخدرات، وقد نفذت الوزارة 15 حفلا غنائيا مسرحيا بشوارع وميادين القاهرة وشاهدها أكثر من 20 ألف شخص.

وأضافت «والي» أن القضية الثانية كانت القضية السكانية، حيث نفذت الوزارة في رمضان الماضي (20 ليلة عرض مسرحي) حول مشكلة الزيادة السكانية تم عرضها في (8 محافظات) واستفاد منها ما يقرب من (10 آلاف مشاهد)، كما أنه في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتكثيف حملات الكشف على المخدرات في الجهاز الإداري للدولة، لاسيما في المرافق الحيوية، فتم خلال الأسبوعين الماضيين بتنفيذ حملات الكشف على 15 ألف موظف وتبين تعاطي 162منهم بنسبة 1%، وكانت نسب التعاطي بين الموظفين تصل في العام الماضي لما يقرب من (8%) في إشارة واضحة إلى نجاح وفاعلية هذه الحملات.

جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يحتفي العالم به سنويا، وذلك بحضور الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمة الفنون ونقيب المهن التمثيلية، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وصناع الدراما والنقاد والإعلاميين وممثلو الجهات الحكومية والأهليـــة.