شكرا لقرائتكم خبر عن «والي»: 40 مليون مشاهدة لـ«أنت أقوى من المخدرات» بمشاركة محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس محلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن المرصد الإعلامي للصندوق حدد عدد من السلبيات ومن أهمها الترويج لعدد من منتجات التبغ وظهورها بشكل واضح في عدد من المشاهد في إشارة واضحة لمخالفة قانون الوقاية من أضرار التدخين، والاتفاقية الإطارية الدولية لمكافحة التبغ والتي تنص على منع كافة أشكال الترويج المباشر وغير المباشر لمنتجات التبغ، كما استمر معدل تدخين الإناث في الأعمال الدرامية وبلغ هذا العام (16%)، وهي نسبة مقاربة للعام الماضي (17%) وبعيدة تماماً عن الواقع الذي يُحدد نسبة الإناث بـ(1.5%) من إجمالي المدخنين، كما أن هذا العام وللسنة التالية على التوالي لا يوجد عمل خالٍ تماماً من التدخين رغم انحسار مشاهد التدخين في الدراما بشكل عام بنسبة (50%).

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جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يحتفي العالم به سنويا، وذلك بحضور الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمة الفنون ونقيب المهن التمثيلية، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وصناع الدراما والنقاد والإعلاميين وممثلو الجهات الحكومية والأهليـــة.

وأضافت «والي»، في كلمتها، أنه مع الحرص على رصد التناول الدرامي لمشكلة التعاطي والإدمان خلال شهر رمضان، فإنه في ذات الوقت تم إنتاج أعمال فنية تستثمر نسب المشاهدة العالية خلال الشهر الكريم لرفع وعي الجمهور بمشكلة التدخين والمخدرات منها الحملة الإعلامية الجديدة مع اللاعب الدولي وسفير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الكابتن محمد صلاح والتي تضمنت 3 إعلانات وصل عدد مشاهدتها على وسائل التواصل الاجتماعي 40 مليون مشاهدة خلال أقل من شهرين، كما حظيت بتقدير دولي بالغ سواء من خلال المنظمات الدولية ومنها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات أو منظمات الصحة العالمية، وكذلك من وسائل الإعلام العالمية بعد ترجمة الحملة لعدة لغات منها «الإنجليزية والإسبانية»، وواضح أن هذه الحملة تؤثر أيضاً في صناع الدراما حيث ظهر شعارها هذا العام في عملين والعام الماضي في ثلاثة أعمال درامية.

وأشارت إلى أنه تم إنتاج عمل إذاعي بعنوان (سعيدة مش سعيدة) للفنانة الشابة منة شلبي، والفنانة القديرة رجاء الجداوي، والكاتب مدحت العدل، وتم بثه يومياً في رمضان قبل الإفطار على إذاعة نجوم F.M، ويأتي هذا العمل في إطار برنامج وزارة التضامن الاجتماعي لإعداد المُقبلين على الزواج (مودة) والذي كلف رئيس الجمهورية، الوزارة، بتنفيذه خلال المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة الذي عُقد في أغسطس 2018 وتناول هذا العمل كافة الجوانب الاجتماعية والصحية لتوعية المُقبلين على الزواج وتم في إطاره تخصيص عدد من الحلقات لرفع الوعي بمشكلة المخدرات باعتبارها من المشكلات التي تؤثر سلباً على استقرار الحياة الأسرية.