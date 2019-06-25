شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود «باسل 13» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود «باسل 13» الذي نفذته إحدى الوحدات المدرعة بالجيش الثانى الميدانى باستخدام مقلدات الاشتباك «المايلز»، والذى يأتى في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وأظهر المشروع المستوى الراقى الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات، والسرعة في اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها.

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ونقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال الجيش الثاني الميداني.

وناقش الفريق محمد فريد العناصر المشاركة بالمشروع في أسلوب تنفيذ المهام المكلفين بها، وكيفية اتخاذ القرارات في المواقف التكتيكية الطارئة التي يمكن التعرض لها أثنـاء إدارة العمليات.

وطالب رئيس أركان حرب القوات المسلحة العناصر المشتركة بالمشروع بالحفاظ على أعلى درجات اليقظة والاستعداد القتالي والحفاظ على الصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات، والاستعداد الدائم لبذل الجهد والتضحية من أجل أمن وسلامة مصر وشعبها العظيم، حضر المرحلة عدد من كبار قادة القوات المسلحة.