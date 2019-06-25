شكرا لقرائتكم خبر عن «والي»: 72% من الأطفال يستقون معلوماتهم عن التدخين والمخدرات من الدراما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس محلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه في مايو 2015 وافق رئيس الجمهورية على رعاية ميثاق الشرف الأخلاقي، الذي تم إعداده مع نقابة المهن التمثيلية، لترشيد مشاهد التدخين والمخدرات بالدراما، وشهد مراسم توقيع الوثيقة رئيس مجلس الوزراء لاسيما وأن هذه الفترة كانت مشاهد التدخين والمخدرات تتراوح بين (15 إلى 20%) من المساحة الزمنية للدراما، وما يقرب من 90% من الأعمال الدرامية التي تتضمن مشاهد التدخين والمخدرات تغض الطرف عن عرض تداعيات المشكلة.

ﻭأضاف «والي» أنه منذ توقيع الميثاق وعقد 7 مؤتمرات وورش عمل تفاعلية مع صناع الدراما، ونقل الدراسات العلمية ورصد وتحليل مضمون مشاهد التدخين والمخدرات وتأثيرها على الأطفال والنشء خاصة وأن الأبحاث العلمية تؤكد أن 72% من الأطفال والمراهقين يستقون معلوماتهم عن التدخين والمخدرات من الدراما المصرية، وأن ذلك أدى إلى انخفاض 50% في عدد مشاهد التدخين والمخدرات في رمضان هذا العام بالمقارنة برمضان العام الماضي، كما أن تحليل المضمون يؤكد تنامي اهتمام الدراما بقضية المخدرات ورسائل التوعية بمخاطرها وهو ما ظهر في بعض المسلسلات بأن الإدمان مرض يمكن التعافي منه، بالإضافة إلى خطورة المراكز العلاجية غير المرخصة والتي يديرها غير المختصين كما عرضت بعض المشاهد التي تُظهر خطورة مخدر الاستروكس وتأثيره على الجهاز العصبي للمتعاطي.

جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يحتفي العالم به سنويا وذلك بحضور الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمة الفنون ونقيب المهن التمثيلية، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وصناع الدراما والنقاد والإعلاميين وممثلو الجهات الحكومية والأهليـــة.