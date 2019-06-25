غير الثانوية العامة.. 9 اختيارات لطلاب الإعدادية إحداها تمنح البكالوريوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، بجميع محافظات الجمهورية، يبحث الطلاب وأولياء أمورهم، على المسار التعليمي الأفضل لأبنائهم خلال المرحلة الثانوية، وقد يتوقع البعض أن هناك مسارين فقط وهما إما التعليم الثانوي العام، أو التعليم الفني، ولكن هناك مسارات متعددة للتعليم الثانوي في مصر، يمكن للطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية الالتحاق بها، غير الثانوية العامة، ويرصدها الخليج 365 في السطور التالية:

التعليم الفني:

- يعتمد على تعليم الطلاب "مهنة".

- له عدة أنواع: صناعي، زراعي، تجاري، وفندقي.

- تنقسم مدارسه إلى نظام الـ3 سنوات، والمدارس المتقدمة الـ5 سنوات.

- يقبل الطلاب الحاصلين على درجات من 140 درجة وحتى 270 درجة حسب نوع المدرسة.

- بعض المدارس تعتمد على الدراسة النظرية والعملية داخل المدرسة، وبعضها قائم على التعليم والتدريب المزدوج بالتعاون مع الصناعة.

- يصل عدد مدارس التعليم الفني إلى نحو 2000 مدرسة.

- 10 %من الطلاب المقبولين بالجامعات الحكومية من خريجي التعليم الفني.

مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM:

- نظام تعليمي قائم على البحث وتنفيذ المشروعات، وتقبل الطلاب المتفوقين بالشهادة الإعدادية.

- تهدف لرعاية الطلاب في العلوم والرياضيات.

- يشترط حصول الطالب على نسبة 98% والدرجة النهائية في مادة واحدة من ثلاث مواد هي: "العلوم، الرياضيات، اللغة الانجليزية"، أو 95% والدرجة النهائية في مادتين من الثلاث مواد، بالإضافة إلى اجتياز اختبار القبول.

- الدراسة فيها علمية فقط.

- يلتحق طلابها بالجامعات الحكومية المصرية، أو يحصلون على منح للدراسة في الخارج.

- يوجد 14 مدرسة للمتفوقين حتى الآن وتتوسع الدولة للوصول إلى 27 مدرسة.

- يمكن التقديم إليها من خلال الرابط التالي: http://exls.emis.gov.eg/

مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

- نظام جديد يجرى تطبيقه بالتعليم الفني، قائم على الشراكة بين الحكومة، والصناعة، وشريك أجنبي، ويحصل طلابها على شهادة مصرية وأخرى أجنبية.

- ويعتمد نظام الدراسة بها على التعليم والتدريب.

- خريجوها مؤهلون للالتحاق بالجامعات التكنولوجية التي تنشئها الدولة حاليًا، أو العمل بالمصنع التابعة له المدرسة، أو الدراسة بالخارج.

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- توجد 8 مدارس حتى الآن: مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بالمنوفية، مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة الجديدة، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر، مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية لتكنولوجيا المعلومات بالشروق، مدرسة العبور للتكنولوجيا التطبيقية بالغربية، مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان، ومدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام.

- يمكن التقديم فيها من خلال الرابط التالي: http://emis.gov.eg/

المدارس العسكرية:

- مثل: المدرسة الثانوية الجوية، المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض، المدارس العسكرية الرياضية.

- الالتحاق بهذه المدارس وفق شروط تحددها وزارة الدفاع.

المجمعات التكنولوجية:

- أحد أنظمة التعليم الفني.

- يلتحق بها الطلاب الحاصلون على الشهادة الإعدادية.

- مدة الدراسة بها 7 سنوات، يمكن للطالب الحصول على شهادة الدبلوم بعد دراسة 3 سنوات، أو شهادة دبلوم متوسط بعد دراسة 5 سنوات، أو بكالوريوس التكنولوجيا بعد 7 سنوات من الدراسة.

- يحصل الخريج على شهادة مصرية وأخرى أجنبية من الدولة المشرفة على الدراسة بالمجمع.

مدارس التمريض:

تابعة لوزارة الصحة والسكان، وتمنح شهادة دبلوم التمريض بعد 3 سنوات من الدراسة.

مدارس فريدة:

- مدرسة المتفوقين بعين شمس: تطبق منهج الثانوية العامة، ولكنها لا تقبل سوى الطلاب المتفوقين الحاصلين على 90% فأكثر بالشهادة الإعدادية، وهي مدرسة للبنين فقط، ويمكن التقديم إليها من خلال الرابط التالي: http://exls.emis.gov.eg/

- مدرسة الضبعة النووية: مدرسة فنية متقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية، بمحافظة مطروح، يؤهل طلابها للعمل بالمفاعل النووي الذي تشرع مصر في إنشاءه بمدينة الضبعة، وتشترط حصول الطلاب على 260 درجة فأكثر بالشهادة الإعدادية واجتياز اختبارات القبول.

- أكاديمية السويدي الفنية: تابعة لشركة السويدي للإلكترونيات، بمدينة العاشر من رمضان، وتقبل الطلاب وفق اختبار قبول، وتعتمد الدراسة على نظام التعليم والتدريب، وتهدف لإخراج عمالة جاهزة وفق المعايير العالمية، وحاصلة على الاعتماد من ألمانيا.

كل هذا بالإضافة إلى الثانوية العامة وهو الاختيار العاشر

الثانوية العامة:

- يؤهل للالتحاق بالجامعات، من خلال تنسيق القبول المعتمد على الدرجات.

- طبقت وزارة التعليم نظامًا جديدًا للتقييم بهذه المرحلة يتمثل في إلغاء الامتحان القومي الموحد، واستبداله بـ12 امتحانًا على مدار المرحلة، بالإضافة إلى دمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية.

- للالتحاق بهذا النوع من التعليم: يشترط حصول الطالب بالشهادة الإعدادية على درجة مساوية أو تزيد عن التنسيق الذي تعلنه المحافظة.

- يصل عدد المدارس الثانوية في مصر إلى نحو 2500 مدرسة.