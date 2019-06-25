محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة ستوقع 4 اتفاقيات تعاون مع ألمانيا، غدا الأربعاء، على هامش زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لألمانيا.
وأوضح التراس، على هامش زيارته لألمانيا، اليوم، أن الاتفاقيات تشمل مجال المياه ومحطات المياه وتنقية مياه الشرب، بجانب توقيع اتفاقية تتعلق بصناعة المستلزمات الطبية، سيتم توقيعها مع كبرى الشركات الألمانية، والاتفاقية الأخيرة تتعلق بتدريب العمالة الفنية، من خلال إنشاء مركز تميز في الهيئة العربية للتصنيع، لتدريب العمالة، وتأهيلهم وحصولهم على شهادة من ألمانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع 4 اتفاقيات مهمة مع شركات ألمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.