غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع 4 اتفاقيات مهمة مع شركات ألمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة ستوقع 4 اتفاقيات تعاون مع ألمانيا، غدا الأربعاء، على هامش زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لألمانيا.

وأوضح التراس، على هامش زيارته لألمانيا، اليوم، أن الاتفاقيات تشمل مجال المياه ومحطات المياه وتنقية مياه الشرب، بجانب توقيع اتفاقية تتعلق بصناعة المستلزمات الطبية، سيتم توقيعها مع كبرى الشركات الألمانية، والاتفاقية الأخيرة تتعلق بتدريب العمالة الفنية، من خلال إنشاء مركز تميز في الهيئة العربية للتصنيع، لتدريب العمالة، وتأهيلهم وحصولهم على شهادة من ألمانيا.