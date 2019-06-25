فرع البيئة بالسويس ينظم ندوة حول التغيرات المناخية وتأثيرها على التربة الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: نظمت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمي بالسويس ندوة بيئية بنقابة الزراعيين حول "التغيرات المناخية وتأثيرها على التربة الزراعية والمحاصيل "وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتصحر والجفاف. تناولت الندوة الحديث عن التغيرات المناخية وتأثيرها على التربة وإجراءات التكيف لتقليل أثار التغيرات المناخية ومصادر تلوث الهواء التي تؤدي إلى زيادة الاحتباس الحراري ودور كل فرد للحد من أثار هذه الظاهرة على الكرة الأرضية.

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