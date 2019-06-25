اتحاد المؤسسات بالبرازيل يترجم كتاب الأوقاف "الإسلام يتحدث عن نفسه" للبرتغالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، ترجمة اتحاد المؤسسات الإسلامية بدولة البرازيل لكتاب "الإسلام يتحدث عن نفسه" إلى اللغة البرتغالية.

وأوضحت الوزارة في بيان الثلاثاء، أنه تمت مراجعة الترجمة بمعرفة بعض الأساتذة المتخصصين والذين أثنوا على ترجمة الكتاب، وتم الموافقة لاتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل بطبعه وتوزيعه على نطاق واسع في الدول الناطقة باللغة البرتغالية احتسابا لوجه الله تعالى مع ضرورة الحفاظ على مضمون الكتاب كامل دون تغيير أو تدخل.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي ضمن رسالتها العالمية لنشر الفكر الوسطي الصحيح، وتواصلها المستمر مع المؤسسات الدينية بمختلف دول العالم من خلال موفديها ومبعوثيها، ونظرا لما يحمله كتاب " الإسلام يتحدث عن نفسه " الصادر عن وزارة الأوقاف المصرية من فكر راق وسطي مستنير، بما يبرز الجوانب الحضارية والأخلاقية لديننا السمح.