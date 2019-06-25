وزيرة التضامن تعلن نتائج الرصد لدراما رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تصوير- علاء أحمد:

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2019، ومقارنتها بالأعوام الثلاثة الماضية بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، لافتة إلى أن الدراما حققت هذا العام نتائج إيجابية في تناولها لقضية المخدرات بالمقارنة بالعام الماضى.

وكشف المرصد الإعلامي للصندوق عن انخفاض نسب مشاهد التدخين إلى 3.7 % من إجمالي المساحة الزمنية للأعمال الدرامية في رمضان 2019 بعدما كانت 6% عام 2018 وفي عام 2017 كانت 13%، أما مشاهد تعاطي المخدرات انخفضت إلى 1% هذا العام بعدما كانت 2% عام 2018 وكانت 4% عام 2017، كما شهد الموسم الحالي خلو الدراما من مشاهد لتدخين وتعاطي الأطفال للعام الثاني على التوالي.

جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يحتفي العالم به سنويا.​