ياسر رزق: بوادر التغيير والإصلاح الإداري ظهرت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تصوير - هاني رجب:

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين السابق، ورئيس مجلس إدارة الأهرام، إن الإصلاح الإداري سلوك وثقافة، مثمنا جهود الدولة في التحرك الفعلي لتطبيقه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، إنه جرى إعلان ثورة في الإصلاح الإداري منذ سنوات ولم نرها لكن الآن هناك بوادر للتغيير الإداري الحقيقي وبمساندة الرئيس السيسي الذي يهتم بإجراء هذا الإصلاح.

وأضاف أن هناك ثقة في القيادة السياسية، ومع أهمية إحساس المواطن بالاصلاح الإداري لأنه إذا وجد استمرار الرشاوى فلن يكون هناك إصلاح.

وتابع: "يجب تحسين الخطط داخل المؤسسات والنظر في تجارب الآخرين وأنه بيثق فى القيادة الحالية فى قدرتهم على تنفيذ الإصلاح الإداري".

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