تجديد حبس 5 متهمين في سرقة فيلا ابنة "شوبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر، اليوم الثلاثاء، حبس 5 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بسرقة فيلا ابنة الإعلامي أحمد شوبير.

وكشفت تحريات فريق البحث، بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن وراء جريمة سرقة فيلا سلمى أحمد شوبير، كل من "أ. ح."، ٣٠ سنة، و "أ. ا."، ٢٧ سنة، الشهير بـ"بوحة"، واللذان استوليا على مصوغات ذهبية وقطع ماسية وكاميرا و3 ساعات وكمية من الملابس كما تبين من التحريات برئاسة العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر ان المتهمين صعدوا إلى الفيلا عن طريق التسلق، واستولوا على المبلغ المالي ومشغولات ذهبية وسوليتير من الفيلا.

Advertisements

كانت المعاينة الأولية داخل الفيلا والغرفة المسروقة، كشفت سلامة المنافذ من أبواب ونوافذ، إضافةً إلى فتح الخزينة بطريقة مشروعة بمفتاحها، ولم تسفر المعاينة عن وجود أي آثار عنف أو تحطيم في قفل الخزينة أو أي من أبواب الفيلا.

وبعد أيام من التحر والفحص نجح فريق البحث بقيادة المقدم إسلام االمهداوي رئيس مباحث أكتوبر في تحديد هوية المتهمين وترأس قوة أمنية ضمت الرائد محمد الصعيد، ونجحت في ضبط المتهمان اللذان أرشدا عن مكان بيع المسروقات لدي 3 عملاء بمنطقة إمبابة فألقى القبض عليهم وأرشدوا عن القطع الذهبية والماسية التي اشتروها من المتهمين.

كشفت التحريات أن مشتري المسروقات سيئ النية فأمرت النيابة بحبسهم، وحبس المتهمين الرئيسيين على ذمة التحقيقات.