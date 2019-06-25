ضبط شخص استولى على بيانات الدفع الإلكتروني لعملاء بنوك أجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لبعض عملاء البنوك الاجنبية واستغلالها في إتمام عمليات شراء منتجات من مواقع التسوق الإلكتروني بالخارج.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام أحد الأشخاص بالدخول على موقع إحدى شركات الخدمات الجوية المحلية طالباً فتح حساب للاشتراك بإحدى خدمات التسوق والشحن، والتي تتيح لعميل الشركة شراء منتجات عبر مواقع التسوق الإلكتروني خارج البلاد من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وخصم قيمتها من حساب بطاقة الدفع الإلكتروني، على أن يتم شحنها من خلال الشركة، وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي وتسليمها للعميل بمقر إقامته، وتلقي الشركة اعتراضات من بنوك أجنبية لاستخدام بطاقاتهم الائتمانية الصادرة لعملائهم في سداد قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على منتجات تم شراءها عبر مواقع التسوق الإلكتروني بالخارج وتسليمها للمذكور، رافضين سداد تلك القيمة البالغة 73 ألف جنيه لإتمامها بموجب الاحتيال والاستيلاء على بيانات عملائهم، مما عرض الشركة لأضرار وخسائر مادية.

أسفرت جهود إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالتنسيق مع فرع الإدارة بغرب الدلتا أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص -حاصل على بكالوريوس نظم معلومات إدارية -مقيم بالإسكندرية)؛ حيثُ استغل درايته في مجال استخدام برامج القرصنة الإلكترونية واختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة الإنترنت في الاستيلاء على البريد الإلكتروني لمستخدميها، وإرسال رسائل خادعة على حساباتهم الإلكترونية تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية، والاستيلاء عن طريق تلك الرسائل الخادعة على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لبعض العملاء والضحايا، وهو ما يعرف بأسلوب التصيد "PHISHING" واستخدامها عقب ذلك في شراء منتجات وبضائع من المواقع الإلكترونية لشركات التسوق الإلكتروني بالخــارج وشحنها للبلاد، واستلامها من خلال الشركة المشار إليها، وخصم قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على الشحنات من ذات حسابات البطاقات المستولى عليها.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المذكور، وبحوزته (جهاز لاب توب)، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وأضاف بتمكنه من الاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعملاء البنوك بإتباع الأسلوب المشار إليه باستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط بحوزته.

وبإرشاد المتهم تم ضبط (جهاز لاب توب– 5 هواتف محمولة – جهاز عرض "بروجيكتور" -2 شاشة كمبيوتر -جهاز "أي باد" – شاحن منفصل "باور بنك" -مبلغ مالي) من متحصلات نشاطه الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.