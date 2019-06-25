ضبط موظف اشترك مع آخر في الاستيلاء على أموال العاملين بالشركة في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، موظف بإحدى الشركات، اشترك مع آخر هارب في الاستيلاء على 803 ألف جنيه من أموال الشركة المقررة لمنح قروض للعاملين.

أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا وجود مخالفات بصندوق العاملين بإحدى شركات قطاع الأعمال العام– كائنة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية وقيام اثنان من موظفي الشركة مسئولان عن أعمال صندوق العاملين باستغلال موقعهما الوظيفي والإضرار بأموال جهة عملهما، وذلك من خلال التوقيع على شيكات وصرف أموال من صندوق العاملين بالشركة المقررة لمنح قروض للعاملين، والاستيلاء عليها لأنفسهما، وإثبات منحها للعاملين بالشركة "خلافاً للحقيقة".

وأفادت التحريات أن الأموال المستولى عليها بلغت 803 ألف جنيه، الأمر الذي أدى إلى الإضرار العمدي بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة واختلاس أموال الشركة.

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بسؤال أعضاء اللجنة المشكلة بمعرفة الشركة لفحص أعمال المتهمين، أكدوا صحة ما توصلت إليه التحريات، أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة وأرفقت بالأوراق.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول "هارب" متواجد حالياً بإحدى الدول العربية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.