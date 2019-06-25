مدرجون بقوائم الإرهاب.. من هم المتهمون بالتخطيط لإفساد احتفالات 30 يونيو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

اتهمت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، "علي بطيخ"، و"معتز مطر"، و"محمد ناصر"، و"أيمن نور"، بالتخطيط لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو، موضحة أن مخطط المتهمين الذي يحمل اسم "خطة الأمل الإرهابية" يقوده 19 كيانًا اقتصاديًا، وحددوا له مبلغا قيمته 250 مليون جنيه للتنفيذ.

لم تكن هذه هي التهمة الأولى التي وجهت لـ"علي بطيخ"، و"معتز مطر"، و"محمد ناصر"، و"أيمن نور"، فقد سبق أن وضعوا على قوائم الإرهاب، واتهم بعضهم بتمويل الإرهاب وإذاعة أخبار كاذبة. "الخليج 365" ينشر القضايا التي اتهموا فيها.

"معتز مطر ومحمد ناصر"

الجريدة الرسمية نشرت في 2018 قرارًا بإدراج 145 متهمًا على قوائم الإرهاب، في قضية "طلائع حسم الإرهابية"، من بينهم "معتز مطر"، و"محمد ناصر" وذلك لمدة 5 سنوات، في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، وهو ما أيدته محكمة النقض في مارس 2019.

"أيمن نور"

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في إبريل 2017، أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، حكما غيابيا بمعاقبة كل من المتهمين أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، وضابط الشرطة المفصول عمر عفيفي، بالحبس 5 سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ 500 جنيه، لاتهامهما بإذاعة أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم العام والإضرار بمصالح البلاد.

"علي بطيخ"

نشرت الجريدة الرسمية، في أبريل 2018 ، قرارًا من محكمة جنايات القاهرة، بإدراج القيادي الإخواني علي بطيخ على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، وذلك على قضية جديدة رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، على خلفية اتهامه وآخرين بارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة، وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.

وفي بيانها اليوم، قالت الداخلية إن معلومات قطاع الأمن الوطني كشفت أبعاد "خطة الأمل الإرهابية" التي ترتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين الجماعة الإرهابية والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة، مع إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج، وتحديد أبرز العناصر الإرهابية خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم كل من القياديين الإخوانيين "محمود حسين" و"علي بطيخ"، والإعلاميين الإثاريين "معتز مطر"، و"محمد ناصر" والمحكوم عليه الهارب "أيمن نور".

وتعاملت الوزارة مع تلك المعلومات ووجهت ضربة أمنية بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا لعدد من الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها والكوادر الإخوانية والمرتبطين بالتحرك المشار إليه من العناصر الإثارية، وأسفرت نتائجها عن تحديد واستهداف 19 شركة وكيانًا اقتصاديًا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية بطرق سرية، وتم العثور على أوراق ومستندات تنظيمية، ومبالغ نقدية وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية وتقدر حجم الاستثمارات والتعاملات المالية لتلك الكيانات بـ250 مليون جنيه، وجاري تصوير الشركات والمضبوطات.

كما تم تحديد وضبط عدد من المتورطين بذلك التحرك، ومبالغ مالية كانت معدة لتمويل بنود المخطط المشار إليه، وجارٍ العرض لتصوير المضبوطات وتتولي نيابة أمن الدولة التحقيقات.