بالفيديو.. لحظة مداهمة الداخلية لـ19 كيانًا إرهابيًا تديره قيادات إخوانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

قالت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إنها أحبطت مخططًا لقيادات الجماعة الإرهابية، تحت مسمى "خطة الأمل" لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو.

وأعلنت الوزارة في بيان لها أن المخطط يقوده 19 كيانًا اقتصاديًا وحددوا له مبلغا قيمته 250 مليون جنيه للتنفيذ، ويدعو له الإعلاميان الإثاريان الهاربان "معتز مطر"، و"محمد ناصر" والمحكوم عليه "أيمن نور".

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وحصل "الخليج 365" على مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف مقرات الكيانات الاقتصادية المتورطة، وتم العثور على أوراق ومستندات تنظيمية، ومبالغ نقدية وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية وتقدر حجم الاستثمارات والتعاملات المالية لتلك الكيانات بـ250 مليون جنيه.



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