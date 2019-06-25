أخبار مصر | وزير الطيران: الانتهاء من أعمال التطوير بمطار الغردقة تمهيدا لافتتاحه خلال أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران: الانتهاء من أعمال التطوير بمطار الغردقة تمهيدا لافتتاحه خلال أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني بزيارة مفاجأة فجر اليوم بمطار الغردقة الدولي، لمتابعة سير العمل وحركة التشغيل بالمطار والوقوف على أعمال التطوير بالمطار، وقد رافقه خلال الزيارة اللواء محمد كمال أمين مدير مطار الغردقة.

حيث تفقد وزير الطيران صالتى السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 1 واطمئن على إجراءات التأمين و إنتظام التشغيل وانسيابية الحركة داخل المطار وخاصة ان مدينة الغردقة تشهد كثافة عالية في الحركة السياحية الوافدة بمناسبة موسم الأجازات الصيفية وتزامنا مع وصول رحلات الطيران العارض لمناطق الجذب السياحى بجمهوريه مصر العربيه .

كما تابع المصري آخر المستجدات وأعمال التطوير بمبنى الركاب رقم 2 و التي تشمل رفع كفاءة المبني وزيادة قدرته الإ ستيعابية وذلك تمهيداً لتشغيله خلال الفترة القادمة.

وفى نهاية الزيارة توجه بالشكر لإدارة المطار وجميع العاملين على الإنتظام والإلتزام في العمل ودورهم المشرف في التطوير والإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمسافرين، كما تقدم بالتحية لرجال الداخلية على اليقظة والإستعداد الكامل وتطبيق الإجراءات الأمنية على كافة المستويات.