أخبار مصر | عبدالمحسن سلامة: الإصلاح الإداري ثقافة في الأساس وتطبيقه مشكلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالمحسن سلامة: الإصلاح الإداري ثقافة في الأساس وتطبيقه مشكلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن الإصلاح الإداري هو ثقافة في الأساس، ويستوجب على الصحفيين والإعلاميين تهييئ المجتمع لهذا الإصلاح، نظرًا أنه شعار مطروح منذ فترة طويلة، ولكن تطبيقه هو المشكلة الأساسية، فضلًا عن كونه حلقة من الإصلاح الاقتصادي الذي دعا له الرئيس السيسي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزارة التخطيط اليوم، بعنوان "الإصلاح الإداري الواقع والمستقبل"، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونقيب الصحفيين السابق، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية.

وناقش المؤتمر استراتيجية الإصلاح الإداري والجهود المبذولة في هذا الشأن والخطوات المستقبلية لها، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030، التي تنفذها الحكومة المصرية حاليًا، والتي تمثل أحد أهم أهدافها في تحقيق الإصلاح الإداري المنشود.