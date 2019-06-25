أخبار مصر | مكرم محمد: الإصلاح الإداري أمر خطير والحكومة أنجزت الكثير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكرم محمد: الإصلاح الإداري أمر خطير والحكومة أنجزت الكثير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف خلال مؤتمر صحفي لوزارة التخطيط اليوم، بعنوان "الإصلاح الإداري الواقع والمستقبل"، أن وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد لديها الكفائات والقدرة على وضع حلول لذلك، مؤكدًا أن أصحاب الرأي مطلوب منهم أن يشاركوا بنظرة نقدية، وأن يقولوا رأيهم بصراحة شديدة في خطوات هذا الإصلاح، وهو الذي آن أوانه الآن، خاصة وأن الحكومة أنجزت الكثير الذي يجعل هذا الإصلاح ممكنًا اليوم، والذي لم يكن ممكنًا بالأمس.
وأكد أن دورنا مهم كصحفيين وإعلاميين وأصحاب رأي في مساندة هذه الخطوات الإصلاحية في الجهاز الإداري، لافتًا إلى أن الاعلام سيدعم هذه الخطوات بكل قوة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونقيب الصحفيين السابق، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية.
وناقش المؤتمر استراتيجية الإصلاح الإداري والجهود المبذولة في هذا الشأن والخطوات المستقبلية لها، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030، التي تنفذها الحكومة المصرية حاليًا، والتي تمثل أحد أهم أهدافها في تحقيق الإصلاح الإداري المنشود.