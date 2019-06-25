أخبار مصر | مكرم محمد: الإصلاح الإداري أمر خطير والحكومة أنجزت الكثير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكرم محمد: الإصلاح الإداري أمر خطير والحكومة أنجزت الكثير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي مكرم مح أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الإصلاح الإداري يصعب أن يصل إلى الناس وأن يشعروا به، وبالتالي هو أمر خطير ومهم، ليس لصعوبته، ولكن لأنه لا يمكن إطلاقًا أن نقوم بإصلاح إداري دون إصلاح اقتصادي، وتشريعات تبدأ بتهييئ الأرض لهذا الإصلاح.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لوزارة التخطيط اليوم، بعنوان "الإصلاح الإداري الواقع والمستقبل"، أن وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد لديها الكفائات والقدرة على وضع حلول لذلك، مؤكدًا أن أصحاب الرأي مطلوب منهم أن يشاركوا بنظرة نقدية، وأن يقولوا رأيهم بصراحة شديدة في خطوات هذا الإصلاح، وهو الذي آن أوانه الآن، خاصة وأن الحكومة أنجزت الكثير الذي يجعل هذا الإصلاح ممكنًا اليوم، والذي لم يكن ممكنًا بالأمس.