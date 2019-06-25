أخبار مصر | بحضور كبار الكُتاب.. 'التخطيط' تناقش 'الإصلاح الإداري في مصر الواقع والمستقبل' (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور كبار الكُتاب.. 'التخطيط' تناقش 'الإصلاح الإداري في مصر الواقع والمستقبل' (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، مؤتمر صحفي بعنوان "الإصلاح الإداري في مصر الواقع والمستقبل"، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، صباح اليوم الثلاثاء.

وتناول المؤتمر عدة جلسات تناقش "الإصلاح الإداري في مصر من أين وإلى أين"، و"محور الإصلاح التشريعي"، و"محور التطوير المؤسسي"، و"محور التدريب وبناء القدرات"، و"محور بناء وتكامل قواعد البيانات"، و"محور تحسين الخدمات العامة"، بالإضافة إلى مناقشة مفتوحة حول مستقبل التطوير الإداري.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونقيب الصحفيين السابق، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية.

وناقش المؤتمر استراتيجية الإصلاح الإداري والجهود المبذولة في هذا الشأن والخطوات المستقبلية لها، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030، التي تنفذها الحكومة المصرية حاليًا، والتي تمثل أحد أهم أهدافها في تحقيق الإصلاح الإداري المنشود.