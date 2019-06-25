أخبار مصر | "الآثار" تستعرض إنجازات تسجيل وترميم مزارات مسار العائلة المقدسة في 3 أعوام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الآثار" تستعرض إنجازات تسجيل وترميم مزارات مسار العائلة المقدسة في 3 أعوام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب وزير الآثار عن سعادته بحدث ذكرى دخول العائلة مصر وهو حدث جلل ميز الله به مصر عن العالم وبدأ يأخذ الاهتمام الذي يستحقه من الحكومة ومجلس النواب والمجتمع المدني.

وعن الاهتمام الخاص الذي توليه وزارة الآثار لهذا الملف فقد قامت الوزارة بترميم وافتتاح العديد من المواقع والكنائس والأديرة الأثرية علي مسار رحلة العائلة المقدسة.

ففي عام 2015 تم افتتاح الكنيسة المعلقة بمصر القديمة بعد الانتهاء من ترميمها كما تم الانتهاء من أعمال ترميم كنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب بسمنود وافتتاح مغارة وكنيسة أبي سرجة بمصر القديمة.

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وفي عام 2016 بالإضافة إلى ترميم أجزاء من أديرة وادي النطرون الأربعة وجاري حاليا ترميم وتأهيل كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير بالمنيا ومشروع تطوير موقع شجرة مريم فيالمطرية والذي أوشك علي الانتهاء.

بالإضافة إلى إصدار كتالوج بالغتين العربية والإنجليزية لتوثيق مسار العائلة المقدسة والمواقع الأثرية التي مرت عليها الرحلة.

وأكد في كلمته على أن وزارة الآثار شكلت لجنة قومية تضم خبراء من كل الجهات المعنية لإعداد ملف لتقديمه الي منظمة اليونسكو لتسجيل مسار رحلة العائلة المقدسة علي قائمة التراث العالمي اللا مادي وتسجيل أديرة وادي النطرون الأربعة علي قائمة التراث العالمي المادي.