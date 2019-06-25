أخبار مصر | نيابة عن الرئيس.. وزير الأثار يلقي كلمة في احتفالية ذكرى رحلة العائلة المقدسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيابة عن الرئيس.. وزير الأثار يلقي كلمة في احتفالية ذكرى رحلة العائلة المقدسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى الدكتور خالد العناني، وزير الأثار، كلمة نيابة عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في احتفالية "أوبرا مصر الطريق" والتي أقيمت مساء أمس الإثنين، للاحتفال بذكري دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر.

وانعقد الحفل بمسرح مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، والتي أشرف على إعدادها رئيس جمعية "نهرة" لإحياء التراث الوطني المصري.

وحضر الاحتفالية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة منهم الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.

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وكذلك الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمهندس إبراهيم محلب، و محافظي أسوان وجنوب سيناء وعدد كبير من السادة النواب ، وغيرهم من سيدات ورجال الفن والإعلام والكتاب والسفراء.

وخلال كلمته، قال إن ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر لها أهمية تاريخية ودينية كبيرة لدى المصريين كما أنها تُعد من التراث الديني العالمي الذي تتفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، وبفضلها تبوأت الكنيسة القبطية المصرية مكانة دينية خاصة بين الكنائس المسيحية في العالم، لارتباطها بهذه الرحلة المباركة لأرض مصر الغالية علي مدار أكثر من ثلاثة أعوام ونصف باركت خلالها العائلة المقدسة أكثر من ٢٥ بقعة في ربوع مصر المختلفة، تحمل ذكراهم المعطرة حيث تنقلت بين جنباتها من ساحل سيناء شرقا الي دلتا النيل حتي وصلت الي أقاصي صعيد مصر.

ومنذ فجر التاريخ وحتى الآن مصر كانت وستظل حصنًا منيعًا و ملاذًا آمنًا لكل من أراد الاحتماء بها حيث جاء إليها نبي الله إبراهيم ويوسف ثم أباه يعقوب عليهما السلام وولد و تربى على أرضها موسى عليه السلام وجاء إليها يوسف النجار مع السيدة العذراء البتول وطفلهما في رحلة مقدسة هربًا من طغيان الملك هيرودس.

وأدام الله مصرنا الغالية العظيمة درة الله في أرضه وكنانته التي يأمن ويحتمي بها الجميع وزادها عزًا وإباءً وشموخ.