أخبار مصر | مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين باصطدام حافلة ركاب بسيارة فى باكستان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين باصطدام حافلة ركاب بسيارة فى باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى ستة أشخاص حتفهم فيما أصيب عشرة آخرون، إثر اصطدام حافلة ركاب بسيارة اليوم الثلاثاء، على أحد الطرق السريعة الواقعة بالقرب من منطقة "شيكاربور" الباكستانية.

وذكرت قناة (سماء تى.فى.) الباكستانية أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء الحادث، مشيرة إلى أن سائق الحافلة تمكن من الفرار عقب وقوع الحادث، وفتحت الشرطة الباكستانية تحقيقا للوقوف على أسباب وملابسات هذا الحادث.



