أخبار مصر | معهد "معتمد" ينظم يوما علميا مجانيا للأطباء حول "صحة البالغين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معهد "معتمد" ينظم يوما علميا مجانيا للأطباء حول "صحة البالغين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" التابع لاتحاد الأطباء العرب، غدًا الأربعاء 26 يونيو، يومًا علميًا بعنوان "تعزيز صحة البالغين" وذلك تحت إشراف الأستاذة الدكتورة نجوى عيد رئيس المجلس العلمى للدبلوم العربى فى طب الأسرة والدكتور سعيد صلاح، والدكتورة مروة مصطفي أعضاء المجلس العلمي بالدبلوم.

ويتضمن اليوم مناقشة عدد من الموضوعات ومن أبرزها (الفحص الجموعي للأمراض غير المعدية، الفحص الجموعي للأورام الخبيثة، تعديل السلوكيات غير الصحية ونمط الحياة، دراسة تطبيقية لحالات مرضية).

وتبدأ فعاليات اليوم العلمى فى تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر المعهد العربى للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" بدار الحكمة بمشاركة ما يقرب من 200 طبيب من أطباء الطب البشرى من مختلف التخصصات.

قال الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب أوضح خلاله أهمية البرامج المتخصصة التى يقدمها المعهد العربى للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" للارتقاء بالمستوى المهنى للاطباء والعاملين فى الحقل الصحى مما يسهم على تحسين الأوضاع الصحية بالوطن العربى.

مؤكدًا على أهمية تخصص طب الأسرة كخطوة أساسية هامة لمستقبل الصحة فى مصر وغيرها من الدول العربية وذلك لمواكبة النظم الصحية الرائدة فى العديد من الدول المتقدمة.