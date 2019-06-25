أخبار مصر | عاجل.. ضبط مدير مكتب النائب البرلماني أحمد طنطاوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ضبط مدير مكتب النائب البرلماني أحمد طنطاوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت وزارة الداخلية، ضربات أمنية متلاحقة للعناصر الإخوانية التي تخطط لاستهداف مؤسسات الدولة، ضمن "خطة الأمل"، المدعومة بأموال جماعة الإخوان الإرهابية.

وتم ضبط عدد من هؤلاء الأشخاص، من بينهم مدير مكتب عضو مجلس النواب أحمد طنطاوي، وآخرين من العاملين معه، والذين يجري معهم التحقيقات في الواقعة.

Advertisements

كان الأمن الوطني، قد ألقى القبض على 8 كوادر إرهابية، خططوا لارتكاب أعمال تخريبية في ذكرى 30 يونيو المقبلة، من خلال توفير أموال لأعمال العنف بواسطة 19 شركة إخوانية.

والمقبوض عليهم هم: "مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوي وعمر محمد شريف أحمد الشنيطي، وحسام مؤنس محمد سعد، وزياد عبد الحميد العليمي، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم وحسن محمد حسن بربري".