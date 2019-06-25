أخبار مصر | معهد محاماة أسون يبدأ محاضرته بالوقوف حدادا على أبوكريشة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معهد محاماة أسون يبدأ محاضرته بالوقوف حدادا على أبوكريشة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد معهد محاماة أسوان، أمس الإثنين، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام بقاعة "مسايا" بجمعية الشبان المسلمين، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

شهدت المحاضرة، في بدايتها، الوقوف دقيقة؛ حدادا على روح الراحل خالد أبو كريشة، أمين عام نقابة المحامين، وكلمة عن الفقيد، ألقاها حمدي الحرزاوي، وكيل النقابة.

وتناولت المحاضرة، التى ألقاها مصطفى الحسن طه، الاتفاقيات الدولية، وتطبيقها في المحاكم والقضايا المصرية، كما شهدت المحاضرة تسجيل الحضور والانصراف للمحامين لعدم تجاوز النسبة المحددة للغياب.

يذكر أنه تم افتتاح فاعليات الدورة الثانية لمعهد محاماة أسوان في فبراير الماضي بمشاركة ما يزيد على 150 محاميا.