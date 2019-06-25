أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تعاين مقر نادي المحامين الرياضي تمهيدا لإشهاره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة" تعاين مقر نادي المحامين الرياضي تمهيدا لإشهاره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال إسلام عليوة، مسئول النشاط الرياضي بنقابة المحامين، المدير الفني لفريق المحامين لكرة القدم، بأن مسئولين من الإدارة الهندسية بوزارة الشباب والرياضة عاينوا، صباح اليوم، مقر نادي المحامين الرياضي بالنادي النهري للمحامين في المعادي، وذلك تمهيدا لإشهار النادي لدى الوزارة للمشاركة في جميع الأنشطة الرياضية.
وقال "عليوة" إن العمل جار، منذ شهرين أو أكثر، بدعم من النقيب العام، سامح عاشور، لبث الأنشطة الرياضية داخل نقابة المحامين.
وقال "عليوة" إن العمل جار، منذ شهرين أو أكثر، بدعم من النقيب العام، سامح عاشور، لبث الأنشطة الرياضية داخل نقابة المحامين.
وقد تمت المعاينة تحت إشراف إسلام مصطفى عليوة، مسئول النشاط الرياضي، وخلود محمد، مدربة الكاراتيه، مؤكدين أن المعاينة تمت على أكمل وجه، وبدون أي مشكلات، حيث أبدى مسئولو الوزارة نيتهم لكتابة تقرير بالموافقة على الإشهار.