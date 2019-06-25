أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تعاين مقر نادي المحامين الرياضي تمهيدا لإشهاره

وقال "عليوة" إن العمل جار، منذ شهرين أو أكثر، بدعم من النقيب العام، سامح عاشور، لبث الأنشطة الرياضية داخل نقابة المحامين.

وقد تمت المعاينة تحت إشراف إسلام مصطفى عليوة، مسئول النشاط الرياضي، وخلود محمد، مدربة الكاراتيه، مؤكدين أن المعاينة تمت على أكمل وجه، وبدون أي مشكلات، حيث أبدى مسئولو الوزارة نيتهم لكتابة تقرير بالموافقة على الإشهار.