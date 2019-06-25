أخبار مصر | الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 18 آخرين في انقلاب أتوبيس بقنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة: وفاة 3 مواطنين وإصابة 18 آخرين في انقلاب أتوبيس بقنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، عن وفاة 3 مواطنين وإصابة 18 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس، بالطريق الصحراوي الغربي، اتجاه قنا، مركز نجع حمادي، محافظة قنا.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ14 سيارة إسعاف مجهزة نقلت كافة المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفيي قنا العام ونجع حمادى العام.

وأشار إلى أن الإصابات تراوحت بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وكسور، وكدمات، وسحجات، وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.