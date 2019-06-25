أخبار مصر | عاجل.. رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود "باسل 13" بالجيش الثاني الميداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود "باسل 13" بالجيش الثاني الميداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود "باسل 13" الذي نفذته إحدى الوحدات المدرعة بالجيش الثاني الميداني باستخدام مقلدات الاشتباك "المايلز"، والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وأظهر المشروع المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية وإستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات، والسرعة في اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها.

ونقل الفريق محمد فريد، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال الجيش الثاني الميداني.

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وناقش الفريق محمد فريد، العناصر المشاركة بالمشروع فى أسلوب تنفيذ المهام المكلفين بها، وكيفية اتخاذ القرارات في المواقف التكتيكية الطارئة التى يمكن التعرض لها أثنـاء إدارة العمليات.

وطالب رئيس أركان حرب القوات المسلحة العناصر المشتركة بالمشروع بالحفاظ على أعلى درجات اليقظة والإستعداد القتالى والحفاظ على الصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات، والإستعداد الدائم لبذل الجهد والتضحية من أجل أمن وسلامة مصر وشعبها العظيم.

وحضر المرحلة عدد من كبار قادة القوات المسلحة.