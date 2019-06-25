شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: انخفاض نسبة مشاهد التدخين بدراما رمضان 2019 لـ3.7% والمخدرات لـ1% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس محلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2019، ومقارنتها بالأعوام الثلاثة الماضية بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

وقالت «والي» إن الدراما حققت هذا العام نتائج إيجابية في تناولها لقضية المخدرات بالمقارنة بالعام الماضي، حيث كشف المرصد الإعلامي للصندوق عن انخفاض نسب مشاهد التدخين إلى 3.7 % من إجمالي المساحة الزمنية للأعمال الدرامية في رمضان 2019 بعدما كانت 6% عام 2018، وفى عام 2017 كانت 13%، أما مشاهد تعاطى المخدرات فقد انخفضت إلى 1% هذا العام بعدما كانت 2% عام 2018، وكانت 4% عام 2017، كما شهد الموسم الحالي خلو الدراما من مشاهد لتدخين وتعاطي الأطفال للعام الثاني على التوالي.

جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يحتفي العالم به سنويا، وذلك بحضور الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ونقيب المهن التمثيلية، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وصناع الدراما والنقاد والإعلاميين وممثلو الجهات الحكومية والأهليـــة.