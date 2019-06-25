شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الأربعاء: درجة الحرارة تصل إلى 46 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الأربعاء، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهاراً لطيف ليلاً .

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وتقل الرؤيه في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «25- 40»، إسكندرية «24 – 32»، قنا «31 – 44»، الأقصر «31– 45»، أسوان «32 – 46».