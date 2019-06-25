شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تعلن مواعيد التقديم للدراسات العليا بـ23 كلية ومعهدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس الدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتور مختار يوسف نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، الثلاثاء، فتح باب التقدم لفصل الخريف لجميع كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية لمرحلة الدراسات العليا (دبلوم- ماجيستير- دكتوراه) للعام (٢٠٢٠/٢٠١٩) والتي تبدأ من 11 أغسطس المقبل وحتى 39 سبتمبر المقبل.

وقال «يوسف» في تصريحات صحفية، إنه سيتم فتح المواعيد في 23 كلية ومعهداً وفقا للنحو التالى :في كلية الآداب من ٨/١ / ٢٠١٩ إلى ٢٠١٩/٨/١٥ وفى كلية الحقوق الطلاب الجدد (اول دبلوم ) من /٢٠١٩/٨/١١ حتى ٢٠١٩/٨/١٦ والطلاب الذين سبق لهم الحصول على اول دبلوم ويرغبون في التسجيل بالفصل الاول من الدبلوم الثانى، والطلاب الراغبين في استكمال المقررات والمعيدين والوافدين من ٢٠١٩/٩/١ حتى ٢٠١٩/٩/٦ وفى كلية التجارة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٨/٢٩ وفى معهد البحوث الطبية من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٨/٢٢ وفى معهد الدراسات العليا والبحوث من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٨/١٥ وفى كلية التربية الرياضية للبنات من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٨/١٥ وفى كلية طب الأسنان من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٨/٨ .

وأوضح «يوسف» أنه تم تحديد المواعيد في كلية العلوم من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٨/٨ وفى المعهد العالي للصحة العامة ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٨/٨ وفى كلية الطب البيطري ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٨/٨ وفى كلية التمريض من ٢٠١٩/٧/٧ حتى ٢٠١٩/٨/٢٩ وفى كلية الصيدلة من ٢٠١٩/٨/١ حتى ٢٠١٩/٨/٣٠ وفى كلية التربية من ٢٠١٩/٨/٣ حتى ٢٠١٩/٩/١٤ وفى كلية التربية للطفولة المبكرة من ٢٠١٩/٨/١ حتى ٢٠١٩/٨/٣١ وفى كلية التربية الرياضية للبنين من ٢٠١٩/٨/١ حتى ٢٠١٩/٨/٣١ وفى كلية الهندسة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٨/٣١ وفى كلية الزراعة من ٢٠١٩/٧/١٥ حتى ٢٠١٩/٩/١٥ وفى كلية التربية النوعية من ٢٠١٩/٧/١٥ حتى ٢٠١٩/٩/١ وفى كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية من ٢٠١٩/٧/١٥ حتى ٢٠١٩/٩/١ وفى كلية زراعة سابا باشا من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٧/٣١ وفى كلية السياحة والفنادق من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/٧/٣١ وفى كلية الطب من ٢٠١٩/٧/٦ حتى ٢٠١٩/٧/٣١ وفى كلية الفنون الجميلة ٢٠١٩/٨/١٥ حتى ٢٠١٩/٩/٣٠ وذلك وفقا لقرار مجالس الكليات والمعاهد.