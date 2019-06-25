شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم الإسكندرية» الجديد: لم آت لتصفية حسابات مع أحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، مهام عمله رسمياً، الثلاثاء، حيث وصل إلى مكتبه بمقر المديرية بمنطقة أبيس، وأجرى جولة ميدانية بعدد من مكاتب العاملين بالمديرية للتعرف على مشاكلهم ومناقشة طموحاتهم لتطوير المنظومة الإدارية.

وقال «الديب»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» عقب تسلمه العمل رسمياً وكيلاً للوزارة، إنه لم يأتى في هذا الموقع لتصفية حسابات مع أي شخص على الإطلاق وليست هذه الطريقة ورادة في قاموس تعاملاته مع الغير طيلة فترة عمله بوزارة التربية والتعليم، وبالتالى فإن مبدأ «انسف حمامك القديم» ليس وارداً في سياسته الإدارية وسيكون عمله استكمالا لما سبقه به الآخرون.

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وأكد الوكيل الجديد أنه يمد يديه للجميع في سبيل تطوير المنظومة التعليمية والإدارية في الإسكندرية خاصة وأن المدينة تستحق التطوير والتحديث وأن تعود كسابق عهدها نبراسا للعلم والمعرفة وحصد الجوائز والمراكز المتقدمة في المسابقات المحلية والدولية، مشيرا إلى أن العمل والاجتهاد والتميز في الأداء سيكون هو معيار التقييم الوحيد ومجازاة المجد ومحاسبة المتقاعس والمتخاذل، مشدداً على ضرورة إنجاح المنظومة الإدارية الجديدة فيما يتعلق بالأمور التعليمية والإدارية.

وأشار إلى أنه قام في أول أيام عمله، الثلاثاء، بتفقد أدوار المديرية بالكامل ومقابلة الموظفين والعاملين والاطلاع على الهيكل الوظيفى بالمديرية والجهاز الادارى وطلب حصراً بأعداد السيارات طرف المديرية وأرقامها، مشدداً على التوقيع على جميع أذونات الخروج للسيارات والعاملين فضلاً عن طلبه اليومية الخاصة بالعاملين لرصد معدلات الغياب وتحقيقا للانضباط وكذا في الإدارات التعليمية الثمانية والمدارس، مشيرا إلى أنه سيبدأ مرحلة إعادة ترتيب دولاب العمل من الداخل في المديرية ثم الانطلاق نحو وضع آليات لتطوير المنظومتين التعليمية والإدارية.

كان الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، أصدر قراراً حمل رقم ٥٧٠ لسنة 2019 بتكليف يوسف الديب، مدير إدارة شرق الإسكندرية التعليمية للعمل وكيلاً للوزارة خلفا لمصطفى العجمى والذي تولي المهمة في يناير الماضي بقرار تكليف من آمال عبدالظاهر الوكيل الأسبق التي أحيلت للتقاعد في ٢٥ يناير الماضي لبلوغها السن القانونية للتقاعد. وكان يوسف الديب شغل منصب وكيل مديرية تعليم مطروح قبل أن يتم عودته للاسكندرية.