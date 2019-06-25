شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: بدء تنفيذ أعمال الطرق بالمرحلة العاجلة بمدينة ملوي الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز تنمية مدينتي الفشن وملوي الجديدتين، البدء في تنفيذ أعمال الفرمة لطرق المرحلة العاجلة بمدينة ملوي الجديدة بمساحة ٨٠٠ فدان، مؤكداً توافر جميع معدات تنفيذ الأعمال اللازمة، بالإضافة إلى أعمال الحفر لأساسات العمارات بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر.

وأضاف رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار سعي وزارة الإسكان لتنفيذ الخطة المتكاملة لتنمية مدن صعيد مصر، ولاسيما بإنشاء مدن جديدة بتلك المنطقة، لتصبح مدينتا الفش وملوي الجديدتين أحدث مدينتين سيتم إقامتهما بمدن الصعيد، وكذا في إطار دور وجهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدك نحو توفير وحدات سكنية متميزة بتلك المدن تماشياً مع رؤية الدولة في توفير مسكّن ملائم للمواطنين.