شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: بدء أعمال مشروع محور ترعة الزمر في الجيزة بطول 12 كم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تنفيذ مشروع محور ترعة الزمر، بمحافظة الجيزة، على المسار المغطى لترعة الزمر في المسافة بين القوس الجنوبي للطريق الدائري بالقرب من ميدان المنيب، والقوس الشمالي للطريق الدائري بمنطقة إمبابة، بطول 12 كم.

وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن المحور يتقاطع مع «شارع مستشفى الصدر- شارع الثلاثين- شارع خاتم المرسلين- شارع الهرم- شارع فيصل- محور صفط اللبن- شارع جامعة الدولة العربية- شارع ناهيا- محور 26 يوليو- شارع مطار إمبابة»، ويتم حالياً العمل في تنفيذ القطاع الأول من المشروع في المسافة من دائري المنيب جنوباً حتى محور صفط اللبن بطول 5 كم، مشيراً إلى أنه تم تقسيم القطاع الأول إلى 3 أجزاء للعمل بالتوازي بطول هذا القطاع الذي يشكل رابطاً بين دائري المنيب، وشوارع «مستشفى الصدر- خاتم المرسلين- الثلاثينى- الهرم – فيصل»، ومحور صفط اللبن، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ هذا القطاع خلال عام.

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وأضاف اللواء محمود نصار: يتضمن المشروع إنشاء محور حر في اتجاهين بعرض (3 – 4) حارات مرورية في كل اتجاه، بالإضافة إلى تطوير الطريق السطحي لخدمة الحركة المرورية للأهالي بالمناطق التي يمر بها المشروع، وبعرض (2 – 3) حارات مرورية في كل اتجاه، بجانب إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائري والشوارع والمحاور المرورية الرئيسية المُتقاطع معها.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن المشروع يهدف لحل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، وإعادة توزيع الحركة المرورية، بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، موضحاً أن المحور الجديد يُعد أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويعتبر المحور استكمالاً لطريق دائري حول مدينة الجيزة بالتكامل مع محور المريوطية والقوس الغربي من الطريق الدائري.

وأضاف المهندس محمد الكيلانى، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى: يوفر المحور أيضاً مداخل جديدة لمدينة الجيزة، والتي تعاني من قلة مداخل الربط مع محافظة القاهرة، مما يقلل زمن الرحلات وأزمنة التأخير للحركة المرورية بين محافظتى القاهرة والجيزة، كما يشكل المحور طريقاً دائرياً حول محافظة القاهرة يقلل الوقت والمسافة من استخدام القوس الغربى للطريق الدائري، ويوفر المحور نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائري باستغلال القوس الغربي للطريق الدائري مما يوفر استهلاك الوقود وتقليل وقت الرحلات وخفض التلوث.

وأوضح المهندس محمد الكيلاني، أن جهاز تعمير القاهرة الكبرى، يتقدم بالاعتذار للأهالي قاطني المناطق التي يمر بها مسار المشروع، عن الإزعاج الناتج عن أعمال التنفيذ، واعداً إياهم بالعمل الجاد لسرعة إنجاز المشروع المهم الذي يخدم أهالى محافظة الجيزة.