عضو مجلس إدارة الشركة المنفذة لدورات مياه أمم أفريقيا: وفرنا 300 فرصة عمل

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار - محمد نصار:
قال الدكتور محمد وافي، عضو مجلس إدارة شركة "via Egypt" المسئولة عن إدارة دورات المياه لبطولة كأس الأمم الأفريقية، إن الوحدة الواحدة من دورات المياه الخاصة بالبطولة توفر ما بين 7 لـ10 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف وافي في حوار لـ"الخليج 365"، أنه تم إنشاء 30 وحدة وتوزيعهم في مناطق متفرقة من محافظة القاهرة، لافتًا إلى أنهم يهتمون بتدريب الشباب العاملين بها، وأن بعض الأماكن تحتاج من لديهم القدرة على تحدث وإجادة اللغات للتعامل مع الجمهور بمختلف أنواعه.
وإلى نص الحوار..
-
كيف كانت البداية مع فكرة هذه الحمامات؟
تعاقدت محافظة القاهرة في البداية مع شركة الحمد، بعد عدة اجتماعات على تنفيذ عدد من دورات المياه المتنقلة ونشرها في مناطق مختلفة من العاصمة، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وعملنا على إنشاء هذه الوحدات وتم الانتهاء بالفعل من كافة الوحدات المطلوبة، وشركة الحمد هي الشركة المتعاقدة بينما شركة Via هي الشركة المنفذة للوحدات.
Advertisements
-
ما عدد الوحدات التي تم الانتهاء منها وفقًا للمطلوب؟
تم تجهيز 30 وحدة وتوزيعها في مناطق متفرقة من محافظه القاهرة، وأريد أن أنوه إلى أن الفكرة ليست مجرد دورة مياه تقليدية فقط، ولكن الوحدة لديها الكثير من الإمكانيات وتقدم الكثير من الخدمات، فيمكن وضع إعلانات عليها، كما تضم شاشات عرض لعرض مباريات البطولة، وتقدم جميع المأكولات والمشروبات الساخنة والباردة للمواطنين.
-
هل هذه الوحدات مختصة فقط ببطولة كأس الأمم الأفريقية أم أنها مستمرة بعدها؟
بالطبع هذه الوحدات ستستمر في التواجد بعد انتهاء البطولة ويوجد توجه لتعميم الفكرة في مختلف أرجاء المحافظة، وهذه الوحدات تهدف في المقام الأول إلى تعديل والارتقاء بسلوكيات المواطنين وتقديم عدة خدمات متنوعة اتساقًا مع مبادرة (حياه كريمة).
-
متى بدأ العمل على هذه الوحدات؟
بدأت الشركة العمل على إنشاء هذه الوحدات بتاريخ 2019/3/22 وتم الانتهاء من التنفيذ بشكل كامل في غضون شهرين، وكان المتبقي فقط استكمال البنية الأساسية وشبكات المرافق.
-
ما عدد فرص العمل التي توفرها الوحدة الواحدة؟
الوحدة الواحدة توفر تقريبًا من 5 لـ7 فرصة عمل مباشرة و3 فرص عمل غير مباشرة أي أن الوحدة توفر ما بين 7 لـ10 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بمرتبات مجزية للغاية، ونعتمد على الشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وفي بعض الأماكن نحتاج إلى من يجيدون اللغات ولذلك يتم توفير كورسات تدريبية لهؤلاء الشباب لتقديم خدمة متكاملة للجمهور.
-
هل تهدف الشركة إلى إنشاء مزيد من الوحدات خلال الفترة المقبلة؟
نحن نتعاون مع محافظة القاهرة في كل شيء، وإذا طلبت المحافظة من الشركة تنفيذ مزيد من الوحدات سنعمل على ذلك بالتأكيد، ولا يوجد في البروتوكول الموقع مع المحافظة تقيد بأعداد محددة، ونحن نتشارك مع توجهات القيادة السياسية بتوفير كافة الخدمات للمواطن في أكبر عدد من المناطق بجميع المحافظات.
كانت هذه تفاصيل خبر عضو مجلس إدارة الشركة المنفذة لدورات مياه أمم أفريقيا: وفرنا 300 فرصة عمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.