عضو مجلس إدارة الشركة المنفذة لدورات مياه أمم أفريقيا: وفرنا 300 فرصة عمل

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار - محمد نصار:

قال الدكتور محمد وافي، عضو مجلس إدارة شركة "via Egypt" المسئولة عن إدارة دورات المياه لبطولة كأس الأمم الأفريقية، إن الوحدة الواحدة من دورات المياه الخاصة بالبطولة توفر ما بين 7 لـ10 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف وافي في حوار لـ"الخليج 365"، أنه تم إنشاء 30 وحدة وتوزيعهم في مناطق متفرقة من محافظة القاهرة، لافتًا إلى أنهم يهتمون بتدريب الشباب العاملين بها، وأن بعض الأماكن تحتاج من لديهم القدرة على تحدث وإجادة اللغات للتعامل مع الجمهور بمختلف أنواعه.

وإلى نص الحوار..