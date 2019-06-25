حدث ليلًا| أديب يعلق على "صفقة القرن".. وتفاصيل نتيجة أولى ثانوي.. ورسالة شريف مدكور

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

- "جامع مانع".. أديب مشيدًا بتصريح وزير الخارجية بشأن "صفقة القرن"

أشاد الإعلامي عمرو أديب بالتصريحات التي أدلى بها سامح شكري، وزير الخارجية، عن رفض مصر التفريط في سيناء ضمن صفقة القرن.

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- "سنضرب بيد من حديد".. وزير التعليم يكشف استراتيجيته لاستكمال خطة التطوير

قال وزير التربية والتعليم، إن الشهور المقبلة تشهد إعادة هيكلة الوزارة بتغيير بعض القيادات، والضرب بيد من حديد ضد كل فاسد إداريًا ومن يثير البلبلة وينشر الشائعات، في إطار استكمال استراتيجة تطوير منظومة التعليم، التي بدأتها اعتبارا من العام الدراسي 2018/2019.

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- "كيف تم بناء نظام التقييم الجديد في المرحلة الثانوية؟.. "التعليم" تجيب

وصف وزير التربية والتعليم، الجهد الذي بذلته الوزارة وجميع أجهزة الدولة في تطبيق نظام التقييم الجديد بالمرحلة الثانوية بـ"الهائل"، مضيفًا أن اختزال ذلك المجهود في قضية "التابلت" يعد إجحافًا، وقال أنه شعار المرحلة "ثانوية كشف المهارات الحقيقية للطلاب وليست ثانوية التابلت".

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- "بطاقة لكل طالب".. تفاصيل مؤتمر التعليم لإعلان نتيجة أولى ثانوي

عقد وزير التربية والتعليم، الاثنين، مؤتمرا صحفيًا، لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018- 2019، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومديري المديريات والإدارات التعليمية.

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- فيديو- شريف مدكور يوجه رسالة إلى أسرة قناة "النهار"

وجه الإعلامي شريف مدكور مقدم برنامج "4 شارع شريف" المٌذاع على قناة الحياة، شكرًا خاصًا لأسرة قناة النهار والقائمين عليها.

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- رئيس جامعة القاهرة يوضح موقف نتيجة الطلاب المتعثرين في المصروفات

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة لن تحجب نتائج الطلاب المتعثرين في سداد مصروفاتهم الدراسية.

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- "خطة البرلمان": 99 مليار جنيه موازنة "التعليم".. و4 مليارات دعمًا للتابلت سنويًّا

قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه تم عقد عدة لقاءات مع وزراء التعليم والتعليم العالي والصحة؛ لمعرفة احتياجاتهم في الموازنة الجديدة.

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- "مفيش بديل".. كرم جبر: على مهنة الصحافة مواجهة مشكلاتها ومواكبة تطورات الإعلام

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قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن قرار زيادة أسعار الصحف القومية بقيمة جنيه جاء بعد قيام الصحف الخاصة بالزيادة في فترات سابقة، مشيرًا إلى أن هذا القرار هو مجرد خطوة ضمن خطوات قادمة لإصلاح المؤسسات القومية، لكنه لن يحل المشكلة.

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- البابا تواضروس يشكر الرئيس السيسي لرعايته حفل ذكرى دخول العائلة المقدسة

وجه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته حفل دخول العائلة المقدسة إلى مصر.

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- وزير المالية: تخصيص 5 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لدعم "السكك الحديدية"

قال محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة العامة شهدت زيادة 3.5 مليار جنيه مخصصة لدعم الخبز والسلع، فضلًا عن مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة.

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- بعد دخوله مقر الدروس الخصوصية بـ3 سيارات.. مُعلم "الفلسفة": "أدفع الضرائب سنويًّا"

قال سيد عراقي، مدرس "الفلسفة" صاحب فيديو "موكب السيارات" المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه متلزم بتسديد الضرائب سنويًّا، متابعًا: "أقدم الإقرار الضريبي في موعده، والبلد بياخد حقه منِّي".

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- مثقفون بعد الفوز بجوائز الدولة: تتويج لمسيرتنا.. وتؤكد احترام الدولة للمبدعين

أعرب عدد من المثقفين عن سعادتهم بفوزهم بجوائز الدولة التي شهد المجلس الأعلى للثقافة، التي جرى توزيعها أمس في الاجتماع السنوي للمجلس.

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- "زلزال اسطنبول".. كيف علقت صحف تركيا على هزيمة مرشح أردوغان؟

فاز مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو، برئاسة بلدية اسطنبول في هزيمة سياسية كبيرة يتعرض لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان يعول كثيرًا على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم.

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- ترامب: تسلمت خطابا "وديا للغاية" في عيد ميلادي من زعيم كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، إنه تسلم خطابا "وديا للغاية" من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لتقديم التهاني بمناسبة عيد ميلاده.

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- واشنطن: أبلغنا العالم بمسؤولية إيران عن الهجمات على ناقلات النفط بالخليج

قال القائم بأعمال السفير الأمريكي بالأمم المتحدة، جوناثان كوهين، مساء الاثنين، إنه أبلغ مجلس الأمن بأن على إيران إدراك أن الهجمات في الخليج غير مقبولة وأن "الوقت حان للعالم لينضم إلينا في فعل ذلك".

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