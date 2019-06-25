مصدر بـ"التموين" يكشف موعد إعلان معايير جديدة لحذف بطاقات غير المستحقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه من المزمع الإعلان عن معايير المرحلة الرابعة من حذف غير مستحقي الدعم بداية يوليو المقبل، بعد أن تم البت أول يونيو الجاري في تظلمات من انطبقت عليهم إحدى معايير المرحلتين الثانية والثالثة، عقب إرجاء البت في الأول من مايو الماضي.

وأضاف المصدر -الذي رفض ذكر اسمه في تصريح لـ"الخليج 365"- أنه تم قبول كافة تظلمات من تقدموا بطلبات عبر موقع دعم مصر التابع للوزارة "https://www.tamwin.com.eg/"، فيما تم إيقاف أحقية صرف المقررات التموينية دون الخبز لمن تخلف عن تقديم تظلم ممن انطبقت عليهم إحدى معايير الحذف.

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ونصت معايير المرحلة الثالثة -التي تم إعلانها في الثاني من أبريل الجاري- على استبعاد كل من: "تقدر المصروفات المدرسية لأحد أبنائه بـ30 ألف جنيه أو أكثر، ومن يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه، ومالكي الحيازات الزراعية التي تقدر بـ10 أفدنة فأكثر، ومن يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، وأصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، إضافة إلى مالكي أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، ومن يمتلك سيارة موديل 2015 فأعلى".

وأشار المصدر، إلى أنه من المقرر إعادة فتح باب التظلمات إليكترونيًا فور الإعلان عن معايير المرحلة الرابعة، لافتًا إلى أنه لم يتم حتى الآن الإعلان أبرز معايير هذه المرحلة.

يشار إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أوصت السبت الماضي خلال استعراض المجلس ملاحظات وتوصيات لجنة الشئون الاقتصادية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2019 - 2020 - بضرورة التنسيق الكامل بين كافة القطاعات، لتوحيد معايير حذف الأفراد من منظومة بطاقات التموين للحد من مشكلات بطاقات التموين، والعمل على سرعة تطوير مكاتب التموين بحيث تكون لديها كافة مقومات العمل، وذلك لتمكينه من أداء الخدمات والرقابة التموينية بصورة جيدة يشعر بها المواطن البسيط.