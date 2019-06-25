الزوج متهم بطعنها 17 مرة.. "شيماء" تطلب الخلع: "عايزة أعيش بالحلال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

رفضت "شيماء س." 27 سنة، الاستمرار في حياتها الزوجية بعد حبس زوجها في قضية اتجار بالمخدرات، وقضاء مدته وخروجه من محبسه، طالبته الزوجة بالابتعاد عن "طريق الحرام" لتربية ابنتهما 3 سنوات، لكنه رفض، ما دفعها إلى اللجوء لمحكمة الأسرة لطلب الخُلع.

تقول شقيقة الزوجة: "تزوجت شيماء منذ 5 سنوات، من حسن 32 سنة، قهوجي، وكانت حياتهما تسير بشكل طبيعي حتى اتجه الزوج إلى تجارة المخدرات، وحكم عليه بالحبس في إحدى القضايا، ما دفع شيماء إلى اللجوء لأسرتها للمعيشة معهم، وبعد عام لجأت إلى محكمة الأسرة لخلعه كي تُربي ابنتها بعيدًا عن المال الحرام، ما دفعه لمحاولة قتلها".

تضيف: "بعدما علم الزوج برفع دعوى خلع ضده، استشاط غضبًا ما جعله يفكر في التخلص من زوجته فتوجه فجرًا إلى منزل الأسرة، وتسلل من أسطح الجيران وأشعل النيران في المنزل الذي كان يتواجد به والد ووالدة شيماء المسنين".

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تابعت: "حينما شاهدته شيماء حاولت الهرب، لكنه أدخلها إلى الحمام، وطعنها 17 مرة، منهم طعنتين في الرئة، و2 في الكلى، و2 بالصدر، وطعنتين أسفل الثديين، وأكثر من طعنة بالرقبة والبطن، وتركها غارقة بدمائها، وهي الآن بين الحياة والموت في العناية المركزة". بحسب ما قالت.

"لم يكتف الزوج بذلك بل حاول ذبح طفلته، لولا تدخل خالتها التي أنقذتها من يده، واضطر الزوج إلى الفرار والهروب كي لا يسقط في قبضة الجيران".. تضيف شقيقة الزوجة.

وأوضحت: "بعد الواقعة تم نقل شيماء إلى المستشفى في حالة خطرة؛ ودخلت في غيبوبة بالعناية المركزة منذ طعنها وحتى الآن، وألقي القبض على الزوج عقب إبلاغ قوات الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 4000 لسنة 2019 وتولت النيابة التحقيق".

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