مصر | نشرة مرور "الخليج 365": كثافات بشوارع القاهرة والجيزة.. وانتشار أمني لتنظيم الحركة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة مرور "الخليج 365": كثافات بشوارع القاهرة والجيزة.. وانتشار أمني لتنظيم الحركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية مرتفعة بسبب زيادة الاحمال، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم، واستقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية.

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية، وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.

شهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.