مصر | اليوم.. الحكم على 16 متهما انتحلوا صفة ضباط شرطة بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الحكم على 16 متهما انتحلوا صفة ضباط شرطة بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حكمها علي 16 متهما بالتنكر وانتحال صفة ضباط شرطة ومسئولي الضبط القضائي بدائرة قسم البساتين.

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يصدر الحكم برئاسة المستشار بشير عبد العال و بعضوية المستشار أيمن عفيفي ومحمد أحمد راشد وسكرتارية ممدوح غريب عبد المجيد.

المتهمون هم: وائل طاهر، وأحمد ربيع، ومحمد عبد العظيم، ومحمد إبراهيم، ومحمد النادى، ويحيي أبو المفتوح، وانتصار عاصم، وتامر أبو زيد، وطاهر أبو زيد، وإسلام أحمد، ومحمد على، وحسين أحمد، وعلى أحمد، ومحمود محمد، وخالد محمود.

وجهت النيابة للمتهمين تهم حيازة أسلحة نارية دون ترخيص، القبض على أحد المواطنين دون أذن أحد الجهات المختصة وفى غير الأحوال المصرح بها قانونياً، والتدخل فى أحد الوظائف الحكومية " مأمور الضبط القضائى" واستخدام سلطته بالقبض على مواطنين دون تصريح بصفتهم المزيفة.