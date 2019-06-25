مصر | اليوم.. النطق بالحكم على عضو حركة 6 أبريل في إعادة محاكمته بـتهمة "التجمهر والتظاهر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. النطق بالحكم على عضو حركة 6 أبريل في إعادة محاكمته بـتهمة "التجمهر والتظاهر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية شرطة النطق بالحكم على المتهم امام فؤاد عضو في حركة 6 أبريل و الصادر ضده حكماً غيابيا بالسجن المؤبد في اتهامه بالتجمهر والتظاهر.

ويصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وبعضوية المستشارين محمد محمد النجدى واحمد محمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كان المتهم القى القبض عليه بعد صدور حكما غيابيا ضده بالسجن المؤبد في اتهامه بالتجمهر والتظاهر وتعطيل حركة المرور وقدم دفاعه طلبا بإعادة اجراءت محاكمته لكون الحكم غيابيا.