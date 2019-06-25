أخبار مصر | محمد صلاح وساديو ماني يزوران الجامع الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح وساديو ماني يزوران الجامع الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علمت بوابة "الخليج 365" أن اللاعب محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، سيزور برفقة زميله السنغالي ساديو ماني، الأزهر الشريف، ويقابلان شيخ الأزهر خلال الفترة المقبلة.

وكان "صلاح" قد أجرى، اتصالًا بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يطلب منه تحديد موعد لمقابلته، حيث يرغب في اصطحاب مجموعة من اللاعبين الأفارقة المسلمين لزيارته والجلوس معه.

وتلقى الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًا من محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي، وأعرب صلاح خلال اتصاله عن تقديره لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وسعادته الغامرة بالحديث لفضيلته.

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من جانبه، رحب فضيلة الإمام الأكبر باتصال صلاح واصفًا إياه بالابن الخلوق، والقدوة المتميزة للشباب، موصيًا إياه بعدة وصايا جاء نصها: “أنصحك بالتمسك بالتواضع دائمًا، فهو سبيلك إلى الارتقاء أكثر وأكثر، وأن تُداوم على إسداء الخير وحب الفقراء ومساعدة الضعفاء”، مشيدًا بأخلاقه وتمثيله المشرف للمسلم الذي يعيش بالمجتمعات الغربية، داعيًا له بالتوفيق والحفظ والسداد.

وفي نهاية الاتصال، وعد صلاح، فضيلة الإمام الأكبر بالبقاء على العهد والتمسك بوصايا فضيلته، وأنه سوف يجتهد دائمًا ليكون عند حسن ظن فضيلته ومحبيه وداعميه وأهله ووطنه.

وكان "صلاح"، قد كشف في تصريحات له، عن حصوله على وعد من محمد صلاح، باصطحابه في زيارة إلى مسجد الأزهر الشريف، حال نجاح النجم المصري محمد صلاح في هز شباك توتنهام، وهو ما تحقق بنهائي دوري أبطال أوروبا.