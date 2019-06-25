أخبار مصر | رئيس الطرق الصوفية: مصر حظيت بوجود العائلة المقدسة لمدة 3 سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الطرق الصوفية: مصر حظيت بوجود العائلة المقدسة لمدة 3 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وزعيم الأغلبية البرلمانية، أن احتفال مسار رحلة العائلة المقدسة هذا العام يحظى باهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية بكافة وزراتها وقطاعاتها.

وأضاف "القصبي"، خلال مشاركته فى حفل عيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر والذى أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور قداسة البابا تواضروس الثانى، أن إحياء ذكرى مسار رحلة العائلة المقدسة تذكير بالأمن والأمان الذى يتمتع به مصر فى كافة ربوعها موضحًا أن هذا الاحتفال يتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو التى عبرت عن آمال وطموحات الشعب المصرى لتحقيق الأمن والأمان لمصر ولأهلها.

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وأوضح، أن مصر حظيت بوجود العائلة المقدسة لمدة 3 سنوات ونصف تنقلت فيها من مدينة رفح والعريش والزقازيق ثم مسطرد وبلبيس وسمنود والبرلس ووادى النطرون والمطرية وعين شمس والفسطاط ومنطقة المعادى ثم بعد ذلك عبرت العائلة النيل ثم جنوب الصعيد ثم جبل درنكة وانتقلت المقدسة إلى العديد من المواقع بأرض مصر، وحظيت ببركة قدوم السيد المسيح والسيدة مريم العذراء بفضل عظيم .

وتابع رئيس الطرق الصوفية: ربما يتسائل الكثير عن سر أمن مصر حيث يكمن هذا السر فى قدوم نبى الله ابراهيم إلى مصر وقدوم سيدنا موسى وسيدنا عيسى وآل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن هنا كانت مصر محفوظة ببركة الأنبياء والأولياء والصالحين وستظل مصر محفوظة إلى يوم الدين.

وأشار إلى أن إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة يعتبر عمل قومى وإحياء للتراث وهو ما سيعم بالخير على أهل مصر اقتصاديا وسياحيا واجتماعيا ودينيًا حيث يعد من الأعمال التى اهتمت بها الحكومة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن أعظم الأعمال التى اهتمت بها الكنيسة فى عهد قداسة البابا تواضروس.