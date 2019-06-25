أخبار مصر | وزيرة التضامن تكرم الأعمال الدرامية الخالية من مشاهد التدخين والتعاطي اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تكرم الأعمال الدرامية الخالية من مشاهد التدخين والتعاطي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مؤتمر صحفى لإعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2019، كما سيتم تكريم الأعمال الدرامية الخالية من مشاهد التدخين والمخدرات وكذلك التى تناولت الظاهرة بشكل إيجابى، من خلال طرح المشكلة وتداعياتها المختلفة والأضرار الناتجة عن الإدمان، أو الامتناع عن المشاهد التعليمية لعملية التعاطى.

ويشهد اللقاء حضور غادة والى وزيرة التضامن الأجتماعي، وأشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وكبار منتجى الأعمال الدارمية والنقاد والفنانين.

ويأتي ذلك اليوم الثلاثاء، فى تمام الساعة 10:30صباحا، بفندق شيراتون القاهرة بالدقى قاعة صلاح الدين.