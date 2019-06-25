شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تعلن إجهاض مخطط «الأمل» للإخوان وتستهدف 19 كيانا اقتصاديا للجماعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، إجهاض مخطط إرهابي لجماعة الإخوان تحت مسمى «خطة الأمل»، تديره قيادات الجماعة وعناصر أثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولًا لإسقاطها، تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وقالت الداخلية في بيان لها، الثلاثاء، إنه في إطار جهودها لإجهاض التحركات الهدامة لجماعة الإخوان الإرهابية، تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة بالخارج، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم ممثلوا القوى السياسية المدنية تحت مسمى «خطة الأمل» والتي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية تديرها قيادات الجماعة والعناصر الأثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولًا لإسقاطها تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وأضافت الوزارة: كشفت معلومات قطاع الأمن الوطني، أبعاد هذا المخطط والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة مع إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين وتكثيف الدعوات الاعلامية التحريضية خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.

وقالت إنه أمكن تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط المشار إليه وهم «القياديان الإخوانيان محمود حسن، وعلي بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر، ومحمد ناصر، والمحكوم عليه الهارب أيمن نور.

وذكرت أنه جرى تحديد واستهداف 19 شركة وكيانًا اقتصاديًا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإثارية بطرق سرية، وعثر على «أوراق ومستندات تنظيمية، مبالغ نقدية، بعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية»، مضيفةً أن حجم الاستثمارات والتعاملات المالية لتلك الكيانات 205 ملايين جنيه.

وقالت «الداخلية» في بيانها، كما تم تحديد وضبط عدد من المتورطين بذلك التحرك، القائمين على إدارة تلك الكيانات، الكوادر الإخوانية، عناصر التنظيمات والتكتلات الإثارية غير الشرعية المتواجدين بالبلاد، أبرزهم:

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- مصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد.

- أسامة عبدالعال محمد العقباوي.

- أحمد عبدالجليل حسين الغنام.

- عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي.

- حسام مؤنس محمد سعد.

- زياد عبدالحميد زكي العليمي.

- حسن محمد حسرن بربري.

كما عثر بحوزة المضبوطين على العديد من «الأوراق التنظيمية» الخاصة بالمخطط المشار إليه، ومبالغ «معدة لتمويل بنود المخطط المشار إليه». وأضافت أنه جار عرض تصوير المضبوطات وتوالي نيابة أمن الدولة التحقيقات.