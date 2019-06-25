بالأسماء.. مصرع 3 وإصابة 18 في انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بقنا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 18 آخرين صباح الثلاثاء إثر انقلاب اتوبيس ركاب بالطريق الصخراوى الغربى أمام قرية بركة بنجع حمادى وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى قنا العام ونجع حمادى. Advertisements تلقى اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا إخطارا من الدكتور خالد يوسف مدير مرفق إسعاف قنا بانقلاب أتوبيس ووجود متوفين ومصابين بالطريق الصحراوى الغربى، وكشفت تحريات العميد محمود حسن مدير المباحث الجنائية انه أثناء سير اتوبيس ركاب تابع لإحدى الشركات الخاصة اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما أدى لانقلابه بالطريق أمام قرية بركة التابعة لمركز نجع حمادى. وتبين أن الأتوبيس كان في طريقة من قنا متجها إلى نجع حمادى فتم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف لمكان الحادث وأسفر الحادث عن مصرع كلا من أحمد عابدين 19 سنة ومحمد محمود بدران 22 سنة وعمر محمد مصطفى 6 سنوات واصابة 18شخصا وهم محمد إبراهيم محمد ٤٤ سنة ،وملك نور محمد ١٤ سنة ،وشوقي فريد شوقي ٥ سنوات،و حمدي فريد شوقي٣ سنوات وساهر فريد شوقي سنة واحدة ومحمد عبدالله أحمد ٥٥ سنة وماهر عوض محمد ٥٥ سنة وهالة حسين مصطفي ٢٣ سنة ومها حسين حسن ٢٨ سنة وعبدالله درويش عبدالله ٥٢ سنة وانتصار عبدالعزيز ٢٨ سنة ومصطفي أحمد مصطفي ١٧ سنة ومحمد رضا ١٩ سنة ومحمود أبوالمعارف أحمد ٢٩ سنة وآمال عبدالعزيز أحمد ٤٠ سنة ومحمد سليم محمد ١٨ سنة ومحمد نبيل علام ٢٣ سن وأسماء عبدالفتاح ٢١ سنة وتم نقل 16 مصاب لمستشفى قنا العام ومصابين لمستشفى نجع حمادى بقرية بهجوره. تحرر محضر بالواقعة وكلفت نيابة نجع حمادى المباحث التحريات بشأن الواقعة لبيان أسباب الحادث.

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