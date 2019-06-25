شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتابع تطبيق التأمين الصحي الشامل.. الأبرز في صحف الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، الثلاثاء، عددا من قضايا الشأن المحلي كان على رأسها نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذكرت صحيفة «الأهرام» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بضرورة التأكد من كفاءة الجوانب الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الشامل قبل تفعيلها في التاريخ المحدد بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار حرص الدولة على الانتقال إلى واقع جديد من تقديم الخدمات الصحية بمختلف أنواعها بكل المواطنين وبجودة عالية وفقا للمعايير الدولية مع ضمان استدامة تلك الخدمات من حيث الجودة وثبات التدفقات التمويلية اللازمة وجاهزية القدرات والأطقم البشرية والمنشآت الصحية مع ايلاء أهمية خاصة لبعد التوعية بهدف ارشاد وتوعية المواطنين بالمنظومة الجديدة ومختلف تفاصيلها ومميزاتها وتوضيح ماتمثله كنظام متكامل يحقق التغطية العلاجية المتكاملة.

أضافت أن تصريحات الرئيس السيسي جاءت، خلال اجتماعه أمس مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الادارية وعادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأكدت الصحيفة أن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال وافق بشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة بمبلغ 150 جنيها اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وأشارت إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام بحثت مع لياو ليتشيانج السفير الجديد لجمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة وهان بينج وزير مفوض للشئون الاقتصادية والتجارية بالسفارة الصينية والوفد المرافق سبل التعاون المشترك.

وأشادت الوزارة بعمق وتميز العلاقات المصرية الصينية وما وصلت إليه من مراحل متقدمة، مشيرة إلى الروابط القوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين مؤكدة الحرص على تعزيز التعاون على نحو يلبى طموحات وتطلعات الشعبين والبلدين الصديقين.

وقالت الصحيفة إن مصر رفضت أمس تدخل إيران في الشؤون الداخلية للدولة العربية وشددت مجددا على أن أي مساس بأمن الخليج هو مساس بأمن مصر.

ونقلت عن وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر تعتبر أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من أمنها القومي، وحول الجدل المثار حول منتدى المنامة، وما ذكرته تقارير إعلامية عن أنه سيشهد عرض تفاصيل ما يسمى بـ«صفقة القرن» للفلسطينيين، أوضح شكرى أن مشاركة مصر في منتدى المنامة هو لتقييم الوضع لكنه أكد أن القرار النهائى في قبوله أو رفضه بيد الفلسطينيين.

وفي الشأن الدولي، قالت الصحيفة إن الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى في السودان قرر تشكيل لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة للوصول إلى تفاهمات معها بما يحقق السلام وفق أسس ورؤى مشتركة ويرأس اللجنة نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو «حميدتى» وعضوية رئيس اللجنة السياسية في المحلس شمس الدين كباشى ونائبه اللواء أسامة العوض.

وأضافت أن هذا القرار يأتي بعد ساعات من رفض المجلس العسكرى الحاكم في السودان الوساطة الأثيوبية، مؤكدا أن أثيوبيا والاتحاد الأفريقى توحدان جهودهما للتوسط بين المجلس وتحالف المعارضة بشأن شكل الحكومة الانتقالية في البلاد.

من جانبها، قالت صحيفة «الجمهورية» إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أكد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على أن تكون مصر قاعدة انطلاق صناعية دولية ليس للشرق الأوسط أو القارة الأفريقية بحسب بل للعالم أجمع.

وقال مدبولى في مؤتمر صحفى عقب توقيع اتفاقية تعاون مع شرة بوش الألمانية للأجهزة المنزلية لاقامة أول مجمع صناعى للشركة في العاشر من رمضان على هامش زيارته لألمانيا للمشاركة في المنتدى الاقتصادى العربى الألماني، إنه شعر باهتمام وحرص شركة بوش العالمية على أن تكون مصر واحدة من أهم ستة مراكز للشركة على مستوى العالم.

وأضافت الصحيفة أن وزارة المالية وافقت على خطاب المستشار وزير العدل باستثناء بعض المطالب القضائية المتمثلة في انذارات العرض وتنفيذ الأسرة وإدارات التنفيذ وتوريد أمانات الطب الشرعى وخبراء وزارة العدل من منظومة الدفع الإلكترونى حتى ديسمبر المقبل.

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وأشارت إلى أن وزارة العدل قد أرسلت خطابا برقم 696 لسنمة 2019 للمالية باستثناء تحصيل المطالبات القضائية وتوريد المبالغ المستحقة بالطريقة العادية وليس ضمن منظومة الدفع الالكترونى الحكومية لهذه المطالبات لكونها من الخدمات التي يتطلب حضور أصحابها لدفع مستحقات الدولة والارجاء حتى يتسنى للوزارة التمهيد لدفع المتقاضين الكترونيا.

وقالت الصحيفة إن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو أكد أن مصر تلعب دورا رئيسيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعد نموذجا للاستقرار في هذا الوقت العصيب بالعالم العربى.

وقال شويجو، في مستهل لقائه مع وزير الدفاع والانتاج الحربى الفريق أول محمد احمد زكى بموسكو أمس، إن مصر تعد مثالا للاستقرار في مثل هذا الوقت العصيب بالنسبة للعالم العربى وأن حربها ضد التطرف والارهاب تصب في مصلحة المنطقة كلها.

واضافت الصحيفة أن مصر طلبت من الانتربول الدولى القبض على 100 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بتركيا والمطلوبين على ذمة قضايا أمن دولة والهابين من أحكام قضائية.

ونقلت عن مصدر مسؤول بأن جميع الهاربين من جماعة الإخوان الارهابية جميعهم في تركيا ومطلوببين للتحقيق ومتورطين في عمليات إرهابية وهم من الصف الأول والثانى من جماعة الإخوان والمقيمين في اسطنبول وأنقرة وقد أخطرت مصر الأنتربول الدولى بكافة الأسماء المطلوب ترحيلها إلى مصر وهى القائمة الأولى منهم قال إن هناك 5 آلاف من جماعة الاخوان الارهابية مقيمين حاليا في تركيا ومعظمهم مطلوب تسليمهم إلى السلطات المصرية.

بدورها، قالت صحيفة «الأخبار» إن مجلس النواب وافق، خلال جلسته العامة برئاسة د.على عبدالعال نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة وسيتم صرف العلاوات الجديدة مع مرتب شهر يوليو.

وأضافت الصحيفة أن نص مشروع القانون جاء وفقا لصياغة مجلس الدولة كالتالى: مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتقرير فئة مالية مقطوعة للعامين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يبدأ أول يوليو المقبل تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالى 2019/2020 حيث يصل حجم مصروفاته إلى 6ر1 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة 2018/2019 نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعى مثل أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة التي بلغت 201 مليار جنيه بزيادة 21 مليار جنيه لمواجهة رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه شهريا وتمويل أكبر حركة ترقيات بالجهاز الادارى للدولة بتكلفة 5ر1 مليار جنيه ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بحد أدنى 75 جنيها شهريا وإقرار 150 جنيها كحافز شهرى لجميع العاملين بالدولة مراعاة لأوضاع صغار الموظفين.

وأكدت الصحيفة أن الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر قال إن الأزهر ينتهج الوسطية والاعتدال لذا يأتى طلاب العلم من شتى بقاع الأرض لينهلوا من علمائه العلم الشرعى والمنهج الوسطى، موضحا أن الاسلام برئ من الفكر المنحرف لأنه يدمر ويخرب.. جاء ذلك خلال لقائه بأئمة اثيوبيا الذين يتلقون دورة تدريبية بمنظمة خريجى الأزهر.

وقالت الصحيفة إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بضرورة التأكد من كفاءة الجوانب الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الشامل قبل تفعيلها وذلك في إطار حرص الدولة على الانتقال إلى واقع جديد من تقديم الخدمات الصحية بمختلف أنواعها لكل المواطنين وبجودة عالية وفقا للمعايير الدولية مع ضمان استدامة تلك الخدمات سواء من حيث الجودة وثبات التدفقات التمويلية اللازمة وجاهزية القدرات والأطقم البشرية والمنشآت الصحية مع ايلاء أهمية خاصة لبعد التوعية بهدف ارشاد وتوعية المواطنين بالمنظومة الجديدة ومختلف تفاصيلها ومميزاتها وتوضيح ما تمثله كنظام متكامل يحقق التغطية العلاجية المتكاملة.

وأضافت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى شدد على أهمية البعد البرلمانى والشعبى في اثراء العلاقات بين مصر وصربيا والدور الذي تقوم به جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الصربية في تعزيز التعاون البرلمانى بين الجانبين باعتبارها آلية فعالة وبناءة للتواصل والحوار الجاد وتبادل الرؤى حيال القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى أمس مايا جويكوفيتش رئيسة الجمعية الوطنية الصربية بحضور الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، ومن الجانب الصربى كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الصربى ورئيسة جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الصربية.

وفي الشأن الدولي، قالت صحيفة «الأخبار» إن العقيد الركن تركي المالي المتحدث باسم قوات التحالف أكد أن من بين مصابى الهجوم الإرهابى الحوثى على مطار أبها أمس الأول مصريان و12 سعوديا بينهم امرأتان و4 هنود واثنان من بنجلاديش إضافة إلى استشهاد سورى.

وأضاف المتحدث أن 3 حالات من المصابين غادرت المستشفيات ولا تزال 18 تتلقى العلاج من بينهم 12 حالة اصاباتهم طفيفة و3 حالات متوسطة وحالتان حرجتان.