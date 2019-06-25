شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 25 يونيو 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تتلقي اللجنة الوطنية المعنية بوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات لأهالي النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي رغبات مستحقي التعويض على النموذج المُعد لذلك ولمدة ثلاثة أسابيع وذلك بالمقار المخصصة لذلك بمحافظة أسوان.
تعقد منظمة الأمن والتعاون الأوروبي مؤتمرها السنوي للمراجعة الأمنية في فيينا برئاسة سلوفاكيا، وتستمر أعماله لمدة ثلاثة أيام، تحت شعار «من أجل الناس والحوار والاستقرار: تعزيز الأمن الشامل في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا»، بمشاركة شخصيات سياسية ودبلوماسية في الدول الأعضاء بالمنظمة.
تعقد أعمال الاجتماع الإقليمي حول الملكية الفكرية ومؤسسات الفكر، بمشاركة عدد من الخبراء في شتى مجالات الملكية الفكرية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
توقع باكستان خطة استراتيجية جديدة مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل للمساهمة في بدء عهد جديد من التعاون طويل الأمد بين باكستان والاتحاد الأوروبي.
يصل المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب إلى محافظة أسوان لمتابعة عمل لجان تلقي رغبات تعويضات أهالى النوبة بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وبلجان مدينة كلابشة ومركز نصر النوبة، بمناسبة بدء عملها في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس بصرف تعويضات أهالى النوبة ممن لم يسبق تعويضهم.
تشارك 39 شركة مصرية في معرض (بلاست اكسبو) في مدينة الدار البيضاء المقام بالمغرب، بجناح على مساحة 885 مترًا مربعًا، بمشاركة أكثر من 15 دولة في قطاعات البلاستيك والمطاط وماكينات التعبئة والتغليف والدهانات والمواسير.
توقع مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر برئاسة الكاتب الصحفي سعد سليم، عقد تسوية المديونية الخاصة بها لبنك مصر والبالغ قيمتها مليار و21 مليون جنيه.
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