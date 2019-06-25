بالصور والتفاصيل.. ننشر سعر المتر في 530 شقة جديدة بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن أسعار الوحدات الجديدة التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية أمس الاثنين، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال عباس لـ"الخليج 365"، إن سعر المتر في هذه الوحدات يصل إلى 11250 جنيهًا، لافتًا إلى أنه السعر نفسه في الطرح السابق دون أي تغيير أو زيادة.

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وأشار معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية، إلى أن الهيئة طرحت وحدات سكنية بمساحات مختلفة تتراوح بين 130 مترًا و173 مترًا، متابعًا: "لو مبادرة التمويل العقاري الجديدة التي ستبدأ أول يوليو المقبل هتغطي أسعار الوحدات سيتم العمل بها، وإذا لم تغط أسعار الوحدات لن يتم العمل بها".

وطرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 538 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، بالمجاورة (D 8) في الحي السكني (R 3)، بمساحات تتراوح بين 130 و173 م2، بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line)، من خلال بنك التعمير والإسكان.

وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، في بيان اليوم الاثنين، إن الحجز بسداد مبلغ جدية قدره 100 ألف جنيه للوحدة، وجرى استكمال سداد نسبة 10% من إجمالي قيمة الوحدة، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء) من قيمة الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز، كما يجري سداد 10% من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز، وسداد 10% عند الاستلام، وسداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويجوز سداد باقي القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة.