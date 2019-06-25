"مفيش تظلم وأنصح بالدور الثاني".. وزير التعليم يرد على 7 استفسارات لطلاب أولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أجاب وزير التربية والتعليم، على عدد من استفسارات طلاب الصف الأول الثانوي، حول نتيجة الامتحانات الإلكترونية والورقية.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، إن الوزارة حريصة على تغيير عدد من المصطلحات والمفاهيم الخاطئة، لدى الطلاب وأولياء الأمور.

ويمكن تلخيص ردود الوزير في سبع نقاط رئيسية:

1- فرصة إلزامية ثانية تعني "ملحق" أو "دور ثاني"، لكن الوزارة حريصة على تغيير المصطلحات، لتحسين نفسية الطلاب.

2- الوزارة ستبلغ كل الإدارات بنتائج الطلاب، ويمكن التأكد منها في المدرسة، لزيادة الاطمئنان.

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3- لا يوجد تظلمات في نظام الامتحان الإلكتروني.

4- أي طالب له شكوى، حول سيستم الامتحان، سيتم فحصها، ولو أثبت الفحص صدق الشكوى، يعتبر الطالب ناجحًا.

5- يمكن قبول التظلم ورقيًا في حالة الامتحانات الورقية فقط، وهناك قرار وزاري منظم لذلك.

6- أنصح أولياء الأمور، علميًا وتربويًا، بأن يشجعوا أولادهم على الاستذكار ودخول الدور الثاني للاستزادة من المعرفة، بدلًا من اللجوء للتظلمات هربًا من الدور الثاني، لأن الطالب قد يكون في حاجة للمذاكرة بشكل فعلي.

7- النتيجة الإلكترونية يمكن طباعتها وتجب الشهادة الورقية، ولا يمكن العبث بقواعد البيانات الخاصة بها، وبالتالي هي أدق من أي شهادات ورقية في السابق.